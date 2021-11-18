وفاة مدرس أمام تلاميذه أثناء شرح الدرس بالفيوم.. أصابته أزمة قلبية

كان الفصل هادئا حيث يستمع التلاميذ لشرح مُدرسهم المُفضل الذي دائماً ما يبذل الكثير من الجهد لإيصال المعلومة لهم، ولا يكل ولا يمل من تكرار الشرح لهم حتى يفهم الجميع، ولا يترك الحصة ويخرج إلا بعد التأكد من استيعاب جميع الطلاب، وخلال كتابته على السبورة توقف فجأة ثم وضع يده على قلبه وبدأ يتألم ثم فتح أزرار قميصه ليتمكن من تهوية جسده، وبدا غير قادرا على التنفس وسقط أرضا خلال لحظات قليلة، فصرخ الطلاب وهرعوا لنداء باقي المدرسين لمساعدته ولكنهم فوجئوا بأنه قد فارق الحياة.

المدرسين يحاولون إسعاف زميلهم

وبينما تعالت صرخات تلاميذ الفصل بمدرسة سيلا الابتدائية بمحافظة الفيوم، وبكائهم لإنقاذ مدرسهم، هرع المدرسين والمدرسات ومدير المدرسة، ليجدوا زميلهم المُعلم فوزي رمضان صديق، ملقى على الأرض أسفل السبورة، وحاولوا إفاقته ولكن دون جدوى، فاتصلوا بسيارة الإسعاف على الفور لنقله إلى أقرب مستشفى.

أزمة قلبية تنهي حياة «مستر فوزي»

ووصلت سيارات الإسعاف إلى المدرسة على الفور، وأخبر المسعفون المدرسين، بوفاة المدرس، حيث توفي أثناء تأدية واجبه المهني والأخلاقي والوظيفي داخل المدرسة إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وجرى استدعاء أسرته لتنقل جثته من المستشفى إلى المنزل تمهيداً لاستخراج تصاريح الدفن، وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته.

حزن بين الطلاب والمدرسين

وسيطرت حالة من الحزن على تلاميذ مدرسة سيلا الابتدائية، ومعلمي المدرسة، بعد وفاة زميلهم أمام أعينهم أثناء الحصة، داعين له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان على مصابهم الأليم.

بلاغ بوفاة مدرس خلال الحصة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغا من إدارة مدرسة سيلا بوفاة مدرس بالمدرسة داخل أحد الفصول، خلال شرحه للطلاب في الحصة الخاصة به، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.