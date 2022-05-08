وفاة مدرس أثناء مراقبة الامتحانات بالشرقية.. سقط على الأرض فجأة

توفى مدرس بمدرسة إعدادية، اليوم الأحد، أثناء قيامه بأعمال المراقبة على الامتحانات بإحدى لجان مدرسة بمركز أبو كبير، بمحافظة الشرقية.

وفاة مفاجئة لمدرس أثناء مراقبة الامتحانات

وسقط المدرس فجأة على الأرض أثناء قيامه بعمله، ونُقل إلى مستشفى أبو كبير المركزي لمحاولة إسعافه، إلا أنه تبين وفاته، وجاء في تقرير المستشفى أن الوفاة «طبيعية».

إدارة مدرسة الزهراء الإعدادية تنعي المعلم الراحل

ونعت إدارة مدرسة الزهراء الإعدادية بنات بمدينة أبو كبير في محافظة الشرقية، وفاة المدرس الراحل وقالت: «إدارة مدرسة الزهراء الإعدادية بنات وجميع العاملين بها يتقدمون بخالص العزاء لزميلهم الخلوق الأستاذ عبدالحميد مرسي، والذي توفى إلى رحمة مولاه، وهو يؤدي عمله بأول يوم امتحانات بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية، رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته، ورزقه الفردوس الأعلى، اللهم آمين يارب العالمين، مع الشهداء والصديقين والأنبياء إن شاء الله تعالى».

«فيسبوك» يتحول لسرادق عزاء لنعي المدرس الراحل

وفي السياق ذاته، سادت حالة من الحزن بين زملاء المدرس الراحل وبين الأهالي بمدينة أبو كبير، مشيرين إلى أنه كان يتصف بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

كما تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، وجرى تداول منشورات على «فيسبوك» لنعي المدرس الراحل، وانهالت التعليقات التي تصمنت الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله عز وجل الجنة، كما تضمنت عبارات الدعاء بالصبر والسلوان لأسرة المعلم الفقيد.