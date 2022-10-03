‏إحالة فردين في تشكيل عصابي للمفتي: خطفا صيدليا وقتلاه بعد حصولهما على فدية

أحالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أوراق فردين في تشكيل عصابي إلى مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعى بإعدامهما ضمن 3 أخرين صدر بحقهم حكم بالإعدام في جلسة سابقة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس جنايات شبرا، وعضوية المستشارين شريف السباعى ورشاد راشد، وبحضور حسن أحمد وكيل النيابة.

تشكيل عصابي من 5 أفراد

وكان المتهمون وعددهم 5 أشخاص، خطفوا صيدلى من مدينة بنها، ومقيم فى شبرا الخيمة، وقاموا بتعذيبه وقتله وإلقاء جثته فى إحدى المجاري المائية، واستولوا على فدية من أهله قدرها ربع مليون جنيه، وسبق أن قضت المحكمة حضوريًا بإعدام 3 منهم، والتصديق على الحكم وتأييده.

تفاصيل الواقعة

وفى ضربة موثقة لأجهزة أمن القليوبية، أُلقي القبض على المتهمين الهاربين من أفراد التشكيل العصابي، وبمثولهم أمام محكمة الجنايات بجلسة إعادة الإجراءات كونهم صادر بشأنهم حكم غيابى، رفضت المحكمة دفاعهم ودفوعهم، وقضت بإحالتهما إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وحددت جلسة 5 نوفمبر القادم للنطق بالحكم .

الجدير بالذكر أنّ المتهمان صادر بحقهما حكمين بالسجن المؤبد من قبل، وتعود أوراق القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية، بقيام 5 أشخاص باختطاف صيدلي من صيدليته بمدينة بنها، وتتبعه وهو فى طريقه إلى محل إقامته فى شبرا الخيمة وخطفه، ومطالبة أسرته بدفع مبلغ ربع مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، وعقب قيام الأسرة بدفع المبلغ، عثروا على جثته فى إحدى المجاري المائية.

وتوصلت أجهزة الأمن إلى إحدى كاميرات المراقبة التى بينت المتهمين، وهم يراقبون المجنى عليه خلال خروجه والسير خلفه من الصيدلية وتتبعه، وتحديدهم وإلقاء القبض على ثلاثة منهم، اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الجريمة بالاشتراك مع اثنين أخرين هاربين، وبالعرض على النيابة، أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، فاصدرت حكمها السابق بإعدامهم.