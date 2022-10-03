تردد قنوات SSC على «نايل سات».. تبث الدوري السعودى للمحترفين

تعتبر شبكة القنوات الرياضية الجديدة ssc، عامل جذب كبير لعشاق المباريات الرياضية المختلفة، بين كرة قدم، وألعاب قوى، وغيرها من البطولات الرياضية التي أصبحت ضيف دائم على شبكة قنوات ssc على القمر الصناعي نايل سات، ما أدى إلى تزايد عمليات البحث عن تردد قنوات ssc نايل سات السعودية الجديدة 2022، وهي قنوات مفتوحة يتم من خلالها بث بطولات ذات شعبية كبيرة.

تردد قنوات ssc نايل سات

وحرصا من «الوطن»، على توفير كل ما يهم ويبحث عنه القراء، نوضح من خلال السطور التالية تردد قنوات ssc نايل سات، والتي جاءت كالتالي:

بخطوات سهلة وبسيطة يمكن لجميع محبي الدائرة المستديرة، كرة لقدم، أو الألعاب الرياضية المختلفة، يمكن تنزيلها من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات، وضبطها عبر شاشة التليفزيون.

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 5/6.

تردد شبكة قنوات ssc، عبر القمر الصناعي العربي «عرب سات»، حيث يمكن أيضا ضبطها وتنزيلها، من خلال ضبط بيانات التردد التالي:

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

جدير بالذكر أن مجموعة قنوات ssc، هي شبكة قنوات رياضية سعودية، أطلقت منذ أكثر من عامين، وتقوم ببث عدد كبير من البطولات المحلية والعالمية، وأيضا الدوري السعودى للمحترفين، كما تقوم ببث مباريات كأس الملك السعودي، وأيضا كافة مباريات كأس السوبر السعودي، وعلى المستوى القاري، حصلت على حقوق البث الحصرية لكلا من دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الأسيوي.

بالإضافة إلى البطولات الخاصة بألعاب القوى والألعاب الفردية منها «الكاراتية، والفروسية».