تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات.. شاهد مبارياتك المفضلة

يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية، عبر الأقمار الصناعية المختلفة؛ إذ أنها تحرص على إذاعة الكثير من المباريات ذات الشعبية الكبيرة، والتي يهتم بها العديد من عشاق الساحرة المستديرة، مثل مباراة برشلونة ومانشستر سيتي التي جرت أحداثها مساء أمس.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر وعلى مدار 24 ساعة، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر عدد من الأقمار الصناعية المختلفة، كالتالي:

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 عبر القمر الصناعي نايل سات

وعلى الراغبين في مشاهدة المباريات التي يجرى إذاعتها عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1، تنزليها عبر القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:

- التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر القمر الصناعي هوت بيرد

- التردد: 11747.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

- معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عبر القمر الصناعي ياه سات

- التردد: 11938.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 9/8

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra عبر القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12330.

- استقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- معدل الترميز: 27500.