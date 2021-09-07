تردد قنوات ssc على نايل وعرب سات: «اتفرج على المباريات مجانا»

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قنوات ssc؛ إذ تتصدر القناة السعودية المشهد، وتذيع تصفيات كأس العالم بقارة آسيا مجانا للمشاهدين، بعد حصولها على حقوق النقل الحصري والمباشر لمباريات المنتخبات كافة عبر شاشتها.

ويمكن تحميل قنوات ssc السعوية المفتوحة المجانية على عربسات ونايل سات من خلال الرسيفر العادي وفائق الجودة.

وفي ظل نجاح قنوات ssc في إثبات جدراتها بنقلها لأحداث الدوري السعودي والبطولات المختلفة عبر 7 قنوات مفتوحة hd و Sd، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تردد قنوات ssc.

تردد قنوات ssc السعودية على عرب سات:

يمكن لعشاق كرة القدم والرياضة كافة حول العالم، استقبال تردد قناة ssc sd 7 الناقلة لمباريات تصفيات كأس أمم آسيا، على التردد التالي:

التردد: 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ 3/4.

تردد قنوات ssc السعودية على نايل سات:

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قنوات ssc السعودية

ونجحت قنوات ssc السعودية في توقيع عقد مع إم بي سي، وبث حقوق نقل مباريات المسابقات السعودية من دوري الأمير محمد بن سلمان، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ليكون متاح للجميع مشاهدة القنوات مجانا عبر التلفزيون، أو يمكن مشاهدتها عبر رسوم عند تحميلها عبر تطبيق شاهد باقة الرياضة مقابل 57 ريال شهريا، من أجل مشاهدة مباريات الدروي السعودي ودوري أبطال آسيا بأعلى جودة ودون تقطيع.

وانتشرت العديد من التقارير في صحف الرياض تشير إلى اتجاه شركة الرياضة السعودية، لتشفير قناة ssc sd 7 خارج المملكة، واقتصارها على من يكون داخلها فقط؛ إذ من المفترض أن تنقل جميع مباريات الأندية والمنتخبات القارية.