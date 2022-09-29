«الإنتاج الحربي»: نتطلع للتعاون مع التشيك وجذب مزيد من الاستثمارات

استعرض المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، القدرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، موضحا أنّ الدور الأساسي للوزارة، يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية المتنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأعرب وزير الإنتاج الحربي، خلال استقباله محمود عفيفي، سفير مصر في التشيك، بديوان عام الوزارة، عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء مردودا إيجابيا لزيادة التعاون بين الإنتاج الحربي والتشيك، سواء في المجال العسكري أو المدني، خاصةً وأن العلاقات بين الجانبين قوية جدا.

جذب استثمارات في مجالات التصنيع

وأكد الوزير محمد صلاح، إيمان الوزارة بأهمية عقد شراكات جديدة مع الجانب التشيكي وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات التصنيع والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين خاصةً في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات مع جمهورية التشيك، كما تم التأكيد على اهتمام "الإنتاج الحربي" بالتواجد في السوق التشيكية كأحد دول وسط أوروبا خاصةً في ظل رئاسة الجمهورية التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي بعام 2022.

من جانبه، أكد السفير محمود عفيفي، حرصه على أن تشهد الفترة المقبلة تطورا ملحوظا في التعاون بين الجانبين، وحرصه أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لتعزيز التعاون بين شركات الجانبين ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والسعي لتذليل أي تحديات أو عقبات قد تشهدها موضوعات التعاون المشتركة، مشيدا بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

تبادل الخبرات وتوطين التكنولوجيا

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ وزارة الإنتاج الحربي منفتحة على التعاون مع الشركات العالمية العاملة بمختلف مجالات التصنيع لتبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة العسكرية والمدنية داخل الشركات والوحدات التابعة.

حضر اللقاء، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس أمجد فريد، رئيس قطاع التعاون الدولي، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.