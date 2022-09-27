الإنتاج الحربي: حريصون على تمكين الشباب والاستثمار في رأس المال البشري

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفدا ضمّ عددًا من دارسي ومتدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، في قطاع التدريب التابع للوزارة بمنطقة السلام، حيث أكد حرص الوزارة على الاستثمار في رأس مالها البشري وتمكين الشباب، والحرص على تبادل الخبرات والمعلومات بين ذوي الخبرة والشباب بمختلف المستويات الوظيفية.

الإنتاج الحربي: حريصون على الاستفادة من طاقات الشباب

بدأ اللقاء بعرض فيلم تسجيلي عن وزارة الإنتاج الحربي ونشأتها وعرض رؤيتها، ورسالتها، وإمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية والفنية، على الصعيدين العسكري والمدني، واستراتيجية العمل بالوزارة، وشدد الوزير على حرصه على التواصل مع الشباب والاستفادة من طاقاتهم الإبداعية، إيمانًا بدورهم في التنمية، كما أكد أنّ وزارة الإنتاج الحربي لا تدخر جهدًا في سبيل تطوير مختلف الجهات التابعة لها بما يخدم الوطن.

وألقى وزير الدولة للإنتاج الحربي كلمةً رحب خلالها بالحضور، مشيرًا إلى دور الوزارة الأساسي الممثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة، لإنتاج منتجات مدنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين، والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية المختلفة بالدولة.

وأوضح الوزير محمد صلاح أنّ اللقاء يأتي ضمن الفعاليات المصاحبة للبرنامج التدريبي، الذي يوفر الفرصة للملتحقين به للمشاركة في النهوض بالوطن والمساهمة في التغيير الإيجابي، وحصولهم على التدريب الكافي لتوليهم مختلف المناصب القيادية، مثنيًا على دور الأكاديمية الوطنية للتدريب في هذا الشأن، وجهودها لتدريب دارسي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وتأهيل جيل مبدع ومبتكر لقيادة عملية التنمية في المجتمع، لتحقيق مستقبل أفضل وإعلاء شأن الدولة المصرية.

شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث عرض وفد الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة العديد من المقترحات والاستفسارات ذات الصلة بعمل الوزارة، وأكد أعضاء الوفد فخرهم بكفاءة الصناعات العسكرية والمدنية داخل الإنتاج الحربي، وما تتمتع به منتجات شركاتها من سمعة طيبة بين المواطنين منذ عشرات السنين، كما أثنوا على ما يتم بذله من جهود للتطوير بالجهات التابعة للوزارة والحرص على توطين أحدث التكنولوجيات العالمية بداخلها.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ اللقاء يأتي في ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربي على التواصل مع الشباب وتبادل الرؤى والأفكار معهم، والإيمان بدورهم في خدمة المجتمع المصري، لافتًا إلى أنّه في نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.

أهداف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

يذكر أنّ البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، يهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة، من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية، ويحصل المتخرجين من البرنامج على شهادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويتولى العديد منهم بعض المناصب بالدولة مثل (أعضاء بمجلس الشيوخ – أعضاء مجلس النواب – نواب محافظين – مساعدين ومعاونين للوزراء والمحافظين وغيرها من المناصب في الهيئات والقطاعات الحكومية والخاصة) ما يسهم في ضخ دماء جديدة في شريان الهيكل الإداري للدولة.