الكويت تعلن موعد إجراء انتخابات النواب.. والداخلية تحدد المستبعدين

صدر مرسوم أميري كويتي اليوم الأحد؛ يدعو الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة 29 سبتمبر المقبل، في أول انتخابات تجرى في عهد أمير الكويت الشيخ نواف أحمد الصباح الذي تولى حكم البلاد في نوفمبر 2020 عقب وفاة شقيقه الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأشار بيان صادر اليوم عن مركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء إلى فتح باب الراغبين في الترشح للانتخابات غدا الإثنين ولمدة 10 أيام، بعد الموافقة في 17 أغسطس الجاري على مشروع قانون بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية.

عدم تدخل الحكومة في اختيار رئيس المجلس

الانتخابات جاءت بعد تشكيل حكومة في البلاد منذ أسابيع قليلة بعد استقالة الحكومة في نوفمبر 2021، ويترأس الحكومة الحالية نجل الأمير الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، وجاء إعلان موعد الانتخابات بعد شهر واحد من بيان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي حصل على بعض صلاحيات الأمير بعد تفويض، وخرج حينها ولي العهد يؤكد أن الحكومة لن تتدخل في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم بعد أن كان في السابق لدى الوزراء الحق في اختياره والتصويت بعدد 15 وزيرا عدد وزراء الحكومة.

فئات لا يمكنها الترشح للانتخابات

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة 2022، مبينة أن المسيئين للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية محرمون من الترشح، وكذا الوزراء والقضاة وأعضاء النيابة والتحقيقات ورجال الداخلية والدفاع إلا إذا استقالوا من وظائفهم.

أهم شروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022

وحددت الوزارة عدة شروط للترشح أهمها أن يكون الشخص كويتي ولا يقل عمره عن 30 سنة يوم الانتخاب، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يُحرم من الانتخاب كل من أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ «الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية».