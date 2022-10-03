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الرئيس السيسي يناقش مهام القوات المسلحة لحماية الأمن القومي المصري

كتب:

محمد أبو عمرة
01:03 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
الرئيس السيسي يصافح عددا من قادة القوات المسلحة اليوم

الرئيس السيسي يصافح عددا من قادة القوات المسلحة اليوم

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترأس اليوم اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدّم التهنئة للشعب المصري وأبناءه من رجال القوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وتناول الاجتماع مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.