توقف عضلة القلب.. التصريح بدفن تلميذة توفيت داخل مدرسة بالشرقية

صرحت الجهات المختصة في كفر صقر، بدفن جثمان تلميذة بالصف الثاني الابتدائي، توفيت صباح اليوم أثناء توجهها إلى فصلها، إثر توقف عضلة القلب.

توقف عضلة القلب

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر إلى مركز الشرطة، باستقبال «ناريمان محمود رشاد أحمد»، 8 سنوات، طالبة في الصف الثاني الابتدائي بمدرسة الإمام علي الابتدائية، وعمل الإسعافات الأولية لها إلا أنها توفيت متأثرة بتوقف عضلة القلب.

تعب مفاجئ

وتبين أن التلميذ كانت متوجهة إلى مدرستها في كفر صقر صباح اليوم، وأثناء ذهابها إلى فصلها عقب انتهاء طابور الصباح، شعرت بتعب مفاجئ، وعلى الفور استدعت المدرسة سيارة إسعاف، ونقلها إلى مستشفى كفر صقر المركزي لمحاولة إسعافها إلا أنها توفيت إثر توقف عضلة القلب.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمان التلميذة المتوفية، والتصريح بالدفن.