وفاة طالب في حادث مروري بالمنوفية بعد أيام من تكريمه لحفظه القرآن كاملا

توفى الطالب محمد الصفتي، في حادث مروع على طريق «زاوية بمم تلا» في حادث تصادم، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد من الأهالي، وذلك بعد أيام من تكريمه ضمن حفظة القرآن الكريم في المحافظة، حيث كان يتعلق قلبه بالقرآن الكريم طوال فترة حياته.

تشيع جثمان الطالب حافظ القرآن الكريم

وشيع الآلاف من قرية كفر الشيخ شحاتة التابعة لمركز تلا، الشاب «محمد» إلى مثواه الأخير بعد استخراج تصريح الدفن من مستشفى تلا المركزي، وسط حالة من البكاء من أهالي القرية حزنًا على فقدان أحد شبابها المخلصين والحاملين لكتاب الله.

تعلق قلب الشاب بالقرآن

وقال عطية شرارة، أحد أهالي قرية زاوية بمم، إن الشاب محمد كان حسن الخلق وسمعته طيبة بين أهالي قريته، بالإضافة إلى تعلق قلبه بحفظ القرآن الكريم، وتفوقه في الدراسة والتزامه بالصلاة دائمًا بالمساجد وعدم تفويت أي فريضة، ما جعل الحزن يكسو قرية كفر شحاتة ومركز تلا حزنًا على وفاة الطالب.

وتابع «شرارة» في تصريحات لجريدة «الوطن»، أن والد الشاب محمد في حالة صدمة منذ وقوع الحادث، ولكن علامات الصبر والإيمان بقضاء الله ظاهرة عليه، مؤكدًا أن والده يمتاز بالسمعة الطيبة داخل القرية، وهو الذي جعل ابنه يحفظ القرآن الكريم في صغره وأحسن تربيته حتى توفاه الله.

واقعة مصرع الشاب في حادث تصادم

الجدير بالذكر أن الشاب محمد لقى مصرعه في حادث تصادم سيارة أجرة بدراجته البخارية، وأصيب شخص آخر بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى تلا المركزي بالمنوفية لاستخراج تصريح الدفن، وتم إلقاء القبض على سائق السيارة الأجرة المتسبب في الوفاة.