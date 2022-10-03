يستعد فريق النادي الأهلي، لخوض أولى مبارياتة للمنافسة على لقب أبطال الدوري الأفريقي، حيث يواجه الأهلي فريق الاتحاد المنستيرى، وذلك في الدور ذهاب الدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، والذي سيقام في تونس، حيث من المقرر أن تسافر بعثة الأهلي يوم الخميس المقبل غلى تونس.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيرى في دوري أبطال أفريقيا

هذا وينتظر عشاق النادي الأهلي في مصر والوطن العربي والجاليات العربية في جميع أنحاء العالم، موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيرى في دوري أبطال أفريقيا، وهي مباراة الأهلي الأولى لاستعادة اللقب الأفريقي مرة أخرى، والذي خسره في مايو الماضي، أمام الواد المغربي في المبارة التي جمعت بينهم بالمغرب.

ومن المقرر أن تقام مبارياته أمام الاتحاد المنستيرى، يوم الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، حيث ستقام المبارة على ملعب «بن جنات» بمدينة المنستير.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيرى في دوري أبطال أفريقيا.. الإياب

هذا ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والاتحاد المنستيرى، بالقاهرة أحد أيام 14 أو 15 أو 16، وفقا لما يحدده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتعتبر مباراة الأهلي امام الاتحاد المنستيرى ، بداية مشوار الأهلي الأفريقي، كما أنها أيضا تعتبر التجربة الرسمية الأولى للفريق مع مدربة الجديد السويسري مارسيل كولر.

يذكر أن فريق النادي الأهلي، قد استأنف صباح اليوم تدريباتة على ملعب التتش بالجزيرة، بعد راحة لجميع اللاعبين لمدة يومين، ولم يعلن مدرب الأهلي حتى الآن عن أسماء الفرق التي ستسافر إلى تونس لخوض المبارة.

يعتبر فريق النادي الأهلي من أكثر الفرق الأفريقية التي حصلت على دوري أبطال أفريقيا بواقع 10 مرات، في حين خسر اللقب 11 في المبارة النهائية التي أقيمت في مايو الماضي أمام الوداد المغربى.