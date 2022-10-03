القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير يوم ٦ أكتوبر

تقرر فتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير، الخميس المقبل، استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، متضمّنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر، ومتحفي العلمين وبورسعيد، إضافة إلى المتحف الحربي في القلعة، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب، وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.