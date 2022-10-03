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القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير يوم ٦ أكتوبر

كتب:

محمد مجدي
02:19 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

تقرر فتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير، الخميس المقبل، استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، متضمّنة منطقة العرض المكشوف للأسلحة ببانوراما حرب أكتوبر، ومتحفي العلمين وبورسعيد، إضافة إلى المتحف الحربي في القلعة، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب، وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.