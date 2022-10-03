القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال وزير الدفاع في برقيته: «الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ذكرى يوم خالد من أيام الكبرياء الوطني، يطيب لي أن أبعث لسيادتكم مهنئا بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم الذي غير مسار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة».

وتابع الفريق أول محمد زكي: «لقد أعاد هذا النصر المجيد للأمة المصرية اكتشاف قدراتها وإمكاناتها ووحدة صفوفها في مواجهة التحديات وصنع المعجزات بما يقدمه أبناءها من تضحيات وبطولات لحماية الحق والكرامة وإرساء قواعد السلام العادل القائم على الأمن والاستقرار واحترام الثوابت الوطنية والحقوق المشروعة لجميع الشعوب».

وأضاف وزير الدفاع، أنّ رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة الوطنية يؤكدون تمسكهم بروح أكتوبر والاقتداء بجيلها العظيم، ماضين خلف قيادتكم الوطنية الصادقة لتحقيق ما يصبوا إليه الوطن من إنجازات عصرية طموحة وقوات مسلحة قوية فتية قادرة على الذود عن أمن الوطن وحماية مقدرات وإنجازات شعبه العظيم، حفظكم الله ورعاكم، وكل عام وأنتم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيها لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة.