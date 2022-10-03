أسعار التموين لشهر أكتوبر 2022.. ثبات السكر والأرز والزيت بـ25 جنيها

شهدت أسعار التموين لشهر أكتوبر 2022 والتي بدأت منافذ البقالين في صرفها لمستحقي الدعم من أصحاب البطاقات التموينية بداية من أول الشهر الجاري وحتى نهايته، ثبات واستقرار العديد من أصناف السلع الغذائية، حيث يبلغ عددها 30 سلعة، إذ يأتي على رأسها السكر والأرز.

واستقر سعر السكر والأرز في التموين لحاملي البطاقات التموينية عند 10 جنيهات ونصف الجنيه، إذ جاء سعر السكر والأرز في التموين لهذا الشهر مساويا لسعرهما في الأشهر الماضية لأصحاب البطاقات المستحقين للدعم.

أسعار التموين لشهر أكتوبر 2022

فيما جاء السعر الرسمي لزجاجة الزيت على قائمة السلع التموينية بالبطاقات نحو 25 جنيها للزجاجة التي تزن 800 مللي، وجاءت قائمة أسعار التموين لشهر أكتوبر 2022 التي تسلمتها منافذ البقالين من مخازن الجملة هذا الشهر كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 2 جنيه.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 2 جنيه.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بـ2 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.