«المصرية لتجارة الجملة»: صرف الدفعة الأولى من حصة السلع التموينية اليوم

قال علاء سالم العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، إنّه بداية من اليوم تمّ صرف الدفعة الأولى من حصة السلع للمنظومة التموينية، موضحًا: «يتمّ الصرف للبدالين التموينيين وفروع جمعيتي».

الصرف عند البقالين التموينيين وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية

وأضاف العضو المنتدب في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «اليوم يبدأ الصرف عند البقالين التموينيين وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية للمستهلك مباشرة، وفي المنظومة التموينية الخاصة بشهر أكتوبر، فإن هناك سلع زيادة وهي القهوة سريعة الذوبان ليصبح عدد السلع الإجمالي 30 سلعة».

السلع التموينية كلها متاحة في المخازن

وتابع أنَّ «السلع التموينية كلها متاحة في المخازن، وهناك قائمة أسعار موجودة على كل فرع، والسلع متوفرة ويحصل كل بدال تمويني على الاستعاضة الخاصة به، ويتم الاستعاضة يوميًا للمخازن التي تم الصرف منها من المخازن الاستراتيجية بالإضافة إلى جهة التوريد، وبالنسبة للزيادة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين والأسر الأولى بالرعاية بواقع 3 مليارات جنيه، فإن الصرف تم بالكامل ولا توجد شكوى من عدم توفر أي سلعة».