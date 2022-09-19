«التموين»: انتهاء صرف سلع الدعم الاستثنائي لمستحقي زيادة الـ100 جنيه

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن منافذ البقالين على مستوى الجمهورية، انتهت من صرف السلع التموينية الخاصة بزيادة الدعم الاستثنائي لكل من تسلم رسالة بزيادة 100 جنيه شهريًا لمدة 6 أشهر للأسر الأولى بالرعاية، وبلغ عددها 9 ملايين و100 ألف أسرة، طبقًا للحصر الحكومي لمستحقي الدعم الاستثنائي، الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

صرف الدعم الاستثنائي لـ9 ملايين و100 ألف أسرة

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن كل من تسلم رسالة عبر بونات صرف الخبز بإدراج 100 جنيه زيادة له على قيمة الدعم التمويني المخصص للأسرة، تم صرف الزيادة له في صورة سلع غذائية إضافية على مقررات التموين الشهرية للأسرة، منوهة إلى أنه تم مراعاة آليات صرف السلع لكل أسرة وفقًا للقواعد التي حددها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

آليات صرف السلع بقيمة الدعم الاستثنائي

ووفقًا للقرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي، فإن آليات صرف مستحقات المواطنين بقيمة الدعم الاستثنائي، تتمثل في التالي:

- صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة ‏التموينية بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

- صرف 2 كيلو ‏سكر للمواطن على البطاقة التموينية وبحد أقصى 8 كيلو سكر ‏للبطاقة الواحدة.

- صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد، و2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها ‏‏4 أفراد فأكثر.

- صرف عبوة ‏مكرونة 800 جرام للبطاقة التموينية التي يقل عدد أفرادها عن ‏‏4، وصرف 2 عبوة 800 جرام للبطاقة التموينية التي يزيد عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد فأكثر.