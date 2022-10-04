حلم «حاتم» من شاشة اللاب إلى السجن.. استدرج ضحاياه بحسابات مزيفة لسيدات أجنبيات

من خلف شاشة جهاز كمبيوتر، بدأ «حاتم م» 34 عاما، في رسم حلمه نحو الثراء السريع، «حاتم» عاطل عن العمل لكنه ذكي، ولبق، ومحترف في استخدام البرمجيات، لذلك قرر أن يصنع حلمه من خلال «مواهبه»، لكن حلمه لم يكن سوى تكوين ثروة كبيرة من خلال النصب والاحتيال، لم يكن حاتم يعلم شيئا عن ضحاياه، فقط كل ما فعله هو إلقاء الطعم وترقب غمزة السنارة.

خطة المتهم

يقضي حاتم، حسب اعترافاته فى التحقيقات، 3 أيام كاملة خلف شاشة الكمبيوتر، لا ينام إلا ساعتين أو ثلاث على الأكثر فى اليوم، بينما كان يواصل بشغف أولى خطوات خطته، وهى إنشاء حسابات على الفيس بوك، بأسماء شخصيات نسائية أجنبية، كان «حاتم» صبورا بحيث إنه انتظر حتى كون على صفحته صداقات أجنبية واستعان بصورة سيدات من بلدان أوروبية، وقام بالسطو على صورهن ووضعها على الصفحات المنتحلة.

المرحلة الثانية من الخطة

أرسل المتهم رسائل عشوائية من تلك الحسابات، موضحا عبر تلك الرسائل أنه مطلقة أجنبية ورثت ثروة عن زوجها وترغب باستثمارها فى مصر، وأرفق بالرسائل فيديوهات لتعبئة ملايين الدولارات فى خزائن حديدية وتغليفها بالأخشاب والاستعداد لشحنها، ثم يطلب ممن يتلقون الرسائل تحويل مصاريف الشحن، وبالفعل سقط رجل يدعى «ح. ك» 41 عاما، وتواصل معه وحوَّل مبلغا ماليا كبيرا مقابل شحن الأموال باسمه والحصول على نسبة 15% من عائد استثمار تلك الأموال، وإمعانا فى الخداع قام المتهم بتزوير بوليصة شحن وتصويرها وإرسالها للمجنى عليه، الذى فوجئ لاحقا أنه وقع فريسة للنصب فأبلغ مباحث الأموال العامة.

التحريات: المتهم أنشأ صفحات وهمية لخداع ضحاياه

كشفت التحريات أن المتهم أنشأ صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص وهمية على العديد من مواقع التواصل الإجتماعى وإستخدامها فى التعارف على المواطنين وإيهامهم بامتلاكه مبالغ مالية كبيرة «عملات أجنبية» ورغبته في إرسالها لهم بقصد استثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية.

كما أضافت التحريات قيام المتهم عقب ذلك بالاتصال بالمجنى عليهم هاتفياً وإبلاغهم بوصول المبلغ المالى المراد استثماره للبلاد واشتراطه عليهم إيداع مبالغ مالية مقابل مصاريف «التخليص الجمركى الشحن» بحسابه بأحد البنوك واستيلائه عليها عقب ذلك.

تم القبض على المتهم فى منطقة المقطم وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.