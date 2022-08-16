فيديو.. مايا دياب: مواقع التواصل الاجتماعي «كذبة كبيرة»

كشفت المطربة اللبنانية مايا دياب عن رأيها في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها «كذبة كبيرة»، وذلك رغم تفاعلها بشكل كبير مع جمهور تلك المواقع.

وقالت مايا دياب خلال لقائها في برنامج «et بالعربي»: «السوشيال ميديا كذبة كبيرة يا ريت الحقيقة بتاعتنا تظهر للناس يا رب بجد حياتنا الحقيقة تبان للناس ويشوفوا حياتنا الحقيقة، وطالما هما بيعيشوا في هذه الكذبة لا استطيع أن أظهر حياتي الحقيقة».

حفل مايا دياب في العلمين الجديدة

وأحيت الفنانة مايا دياب أول الشهر الحالي حفل غنائي ناجح رفع شعار كامل العدد بمدينة العلمين الجديدة، وغنت المطربة العديد من أشهر أغانيها خلال الحفل.