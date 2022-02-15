ضبط تاجر عملات أجنبية بـ3 ملايين جنيه بدمياط: باعها في السوق السوداء
كتب:
الوطن
12:01 م | الثلاثاء 15 فبراير 2022
وزارة الداخلية
ألقت وزارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص في دمياط، بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يبيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وشركات السياحة راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
المتهم يستبدل العملات في السوق السوداء بأسعار أزيد من الرسمية
وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف المتهم وأمكّن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، كما تبين أنَّ حجم تعاملاته خلال عام واحد وصل إلى 2 مليون و819 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.