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 التشيك تطالب مواطنيها بمغادرة روسيا.. والالتزام بأقصى درجات الحذر

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أ ش أ
03:04 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

حثت وزارة الخارجية في التشيك، اليوم الإثنين، مواطنيها في روسيا على المغادرة نظرا لما وصفته بتدهور الوضع الأمني لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي «الناتو».

التشيك تدعو مواطنيها للالتزام بأقصى درجات الحذر

وذكر راديو «براغ الدولي» في نشرته الإنجليزية، أن التشيك حثت مواطنيها على التسجيل في نظام «دروزد» المعلوماتي الخاص بالمسافرين، وأن يمارسوا أقصى درجات الحذر وأن يتابعوا وسائل إعلام موثوقة في حال قرروا البقاء في روسيا مع ترتيب خطة خروج من البلاد في حالات الطوارئ.

كما نصحت الوزارة في بيانها مواطني البلاد بعدم السفر إلى روسيا.

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