الصناعات الكيماوية: نسعى لتقليل استيراد بعض السلع بإنتاجها محليا

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع مع 4 غرف صناعية أمس «االكيماوية، والغذائية، والبناء، والبترول والتعدين»، واستمع إلى رؤيتها في تطوير الصناعة الفترة المقبلة والإمكانيات الموجودة التي تزيد الإنتاج الصناعي، سواء للسوق المحلي أو للتصدير، موضحا أنّه جار زيادة المكون المحلي بالصناعة المصرية، لإحلال الواردات بقدر الإمكان والبحث عن الفرص التنافسية، بناء على الإمكانيات والخامات.

محاولات لتقليل استيراد كثير من السلع

وأضاف رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أنّ هناك محاولات لتقليل استيراد كثير من السلع بإنتاجها محليا، ومستهدف تغذية السوق المحلي لتفادي أي نقص، والتوفير للتصدير للسوق الخارجي، إلى جانب المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وجزء منها سيكون مرتبطا بزيادة الصادرات المصرية.