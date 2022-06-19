32 مليون دولار حجم صادرات الصناعات الكيماوية لسلطنة عمان في 2021

شارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، اليوم الأحد، في فعاليات المنتدى المصري العماني، الذي عقد بحضور المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير العماني عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة.

وذكر المجلس، في بيان، اليوم الأحد، أنّه حضر من جانب الدكتور طارق زغلول عضو مجلس الإدارة، نيابة عن خالد أبو المكارم رئيس مجلس الإدارة، وأن المنتدى شهد عقد لقاءات ثنائية لـ7 شركات مصرية تابعة للمجلس مع الشركات العمانية وممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان في مجالات البلاستيك والدهانات والاحبار، والصناعات الكيماوية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاءات على التنسيق مع الجانب العماني والشركات المصرية للتعرف على الفرص المتاحة في السوق العماني ومعرفة طبيعته لتنمية التبادل التجاري بين البلدين.

صادرات الكيماويات إلى عمان

وأوضح أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية لسلطنة عمان عام 2021 بلغ نحو 32 مليون دولار، وبلغت خلال الأربع شهور الأولي من عام 2022 نحو 11 مليون دولار بمعدل نمو 7% عن الفترة نفسها لعام 2021، موضحًا أن أهم صادرات القطاع لسلطنة عمان منتجات الحفاضات ومنتجات اللدائن والبلاستيك وكافة أنواع الدهانات والأحبار والمنظفات والأسمدة والمنتجات الزجاجية.

إنشاء مصنع في مجال الصناعات الكيماوية

وكان المجلس أعلن مؤخرًا أنه تم التنسيق مع شركة سيرام سيرا الهندية التي أبدت رغبتها في التواجد في السوق المصري من خلال إنشاء مصنع في مجال الصناعات الكيماوية فضلا عن تأجير قطعة ارض في المنطقة الحرة بالعين السخنة، من أجل بدء تخزين منتجاتها.

وأشار المجلس في بيان سابق إلى أن الشركة الهندية أبدت في طلبا تلقاه المكتب التجاري في نيودلهي عن رغبتها في استيراد كربونات الكالسيوم بالتنسيق مع المجلس التصديري، موضحًا أنه تم الترتيب لزيارة ممثليها لعدد من الشركات المنتجة والمصدرة لكل من كربونات الكالسيوم والورق.