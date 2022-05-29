«الصناعات الكيماوية»: السياسة المصرية تشجع القطاع الخاص وتسعى لزيادة دوره

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن الاجتماع الثلاثي الذي سيضم الأردن ومصر والإمارات سيبدأ، غدا، لمناقشة المجال الاقتصادي، حيث إن الاجتماع سيتضمن حضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ومجموعة من مستثمري الإمارات في مصر.

الجبلي: مصر تسعى لزيادة دور المستثمرين بالسوق المصرية لـ65%

وأضاف «الجبلي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن رئيس مجلس الوزراء قد أكد للمستثمرين في الإمارات على ما تقدمه مصر من تسهيلات للمستثمرين من أجل تشجيع الصناعة، كما وتشجع مصر القطاع الخاص من أجل زيادة دوره في السوق المصرية من 30 إلى 65%، مع تقديم إعفاءات ضريبية.

وتابع: «معظم حاضري مؤتمر رئيس مجلس الوزراء هم من كبار المستثمرين ولديهم استثمارات بمجالات عدة، الرؤية المصرية تشجع القطاع الخاص بالمرحلة المقبلة وستقدم الكثير لهم».

وأوضح أنه وخلال اللقاء لم يتم التطرق لمشروعات بعينها خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء والمستثمرين الإماراتيين، غير أن المستثمرين الإماراتيين قد تحدثوا مع رئيس مجلس الوزراء عن الفارق بين سعر العملة والدولار، والديون وعدد من العقبات التي طلبوا منه تذليلها لزيادة الاستثمار.

وتابع: «هناك تسهيلات في الاستثمارات بالصناعة، والصناعات الكيماوية أحد النماذج التي سيتم طرحها، واللقاء تضمن كل الأنشطة الاقتصادية، والجانب الإماراتي يريد إحداث تكامل اقتصادي بين كل من مصر والأردن والإمارات».