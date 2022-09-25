صندوق علاج الإدمان: 4 آلاف متعافٍ استفاد بمهن يحتاجها سوق العمل

أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزارة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعايى، تقديم خدمات للارتقاء بنوعية الحياة للمتعافي من الإدمان، ولا يتم الاكتفاء بفكرة سحب المخدر من الجسم، والتى تستغرق من 10 أيام حتى أسبوعين، مشيرا إلى أن 4 آلاف متعافٍ استفاد من مهن يحتاجها سوق العمل.

تمكين المتعافين من الإدمان اقتصاديا

وأكد عثمان، العمل على تمكين المتعافين من الإدمان اقتصاديا، ومساعدتهم على ممارسة أنشطة لرفع الوصمة الاجتماعية، فكل المراكز العلاجية لعلاج الإدمان تجهز بسواعد متعافي الإدمان، ومصر الدولة الوحيدة التي تطبقها، موضحًا أنّه تمّ تدريب أكثر من 4 آلاف متعافٍ على مهن يحتاجها سوق العمل، وسيكون التدريب داخل المراكز العلاجية.

4 آلاف متعافٍ استفادوا بمهن يحتاجها سوق العمل

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، لـ«الوطن»، أنّ هناك 4 آلاف متعافٍ استفاد بمهن يحتاجها سوق العمل، لافتا إلى أنّه تم إطلاق مبادرة «بداية جديدة» بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى، وتوفير قروض لمتعافي الإدمان، مؤكدا أنّ إجمالي قيمة القروض، التي تم توفيرها للمتعافين 6 ملايين جنيه.

تخصيص قسم بصندوق علاج الإدمان لإعداد دراسة الجدوى

ولفت إلى أنّ قيمة القروض لمتعافي الإدمان تتوقف على طبيعة المشروع، وعلى دراسة الجدوى، مؤكدا أنّ هناك قسمًا بصندوق علاج الإدمان لإعداد دراسة الجدوى مع المتعافين؛ للتأكد من فاعلية المشروع، وهناك أيضا متابعة مصرفية من بنك ناصر الاجتماعى.

وأشار عثمان إلى أنّه يشترط على المتعافي أن يظل عاما كاملا، متوقفا بشكلٍ تام عن إدمان المخدرات وإثبات ذلك من خلال التحاليل.

من جانبه أوضح بنك ناصر الاجتماعى، على الموقع الرسمى لها، أنه يتم تمويل المشروعات الصغيرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشرعات وبالدمج مع بعض المبادرات الحالية للاستفاده من العائد المميز لجهاز المشروعات.