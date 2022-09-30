«الصحة» تعلن البدء في تحديث الخريطة العلاجية لمرض الإدمان بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء العمل في تحديث الخريطة العلاجية لمكافحة إدمان المواد المخدرة، على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الوزارات والهيئات وجميع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل، نظمتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لمناقشة الأماكن العلاجية المتاحة ودراسة الاقتراحات الإيجابية، والأفكار المطروحة من الخبراء، وبحث الميزانية المقترحة ومصادر التمويل، بالإضافة لتحديد مهام الهيئات المشاركة.

ضرورة المشاركة في تحديث الخريطة العلاجية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، اليوم الجمعة، اتفاق كافة الجهات المعنية على ضرورة المشاركة في تحديث الخريطة العلاجية، ووضعها بالمراكز العلاجية المرخصة والمتاحة لعلاج الإدمان التابعة لوزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، واستخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لإجراء بحث ميداني بالتعاون مع جميع الشركاء.

وأشار «عبدالغفار»، إلى ضرورة مشاركة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والأماكن العلاجية التابعة للمؤسسات الدينية والمنظمات غير الحكومية، بالخريطة العلاجية المحدثة، مؤكدا أهمية تحفيز المراكز العلاجية للمشاركة في البحث الميداني، وتوفيق أوضاع المراكز العلاجية غير المرخصة لدمجها داخل الخريطة.

مقترح بعقد ورشة عمل عن نتائج المسح المدرسي لدول البحر المتوسط

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم مناقشة مقترح عقد ورشة عمل عن نتائج المسح المدرسي لدول البحر المتوسط (MedSPAD) والخاص بمعدلات انتشار الكحوليات والمواد التي تسبب الاعتماد النفسي والبدني لطلبة المدارس الإعدادي والثانوي.

من جانبها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن الأمانة العامة للصحة النفسية، قامت بتطوير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفق النتائج البحثية لخريطة الإدمان عام 2018، وعملت على تعزيز الدور البحثي والدور التوعوي للمجتمع.

ورحبت «عبدالمقصود» بالتعاون مع الوزارات والهيئات الشريكة، الذي يأتي استكمالًا لمسيرة الشراكة الفعالة في تنفيذ وتطبيق المشروعات الداعمة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بجمهورية مصر العربية.