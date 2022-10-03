لجنة العفو الرئاسي تنشر أول صور للمفرج عنهم اليوم

نشر المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، صورا للمفرج عنهم ضمن قائمة العفو الجديدة، اليوم، التي ضمت 50 شخصا، والتي أعلنت اللجنة بالأمس تنسيق خروجها مع الأجهزة المعنية، من المحبوسين احتياطيا، على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف، ممن لا ينتمون لجماعات إرهابية.

استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة

وقال عضو لجنة العفو إن هذه الصور من إتمام الإفراج عن مجموعة اليوم، مؤكدة استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت اللجنة أن ذلك يأتي في إطار استكمال الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي حققت انفراجة ملموسة في هذا ملف المحبوسين احتياطيا، مؤكدة استمرار عملها خلال الفترة القادمة في احتواء و دمج العناصر المُفرج عنها طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.

اللجنة تشكر الرئيس والنائب العام

وتُجدد اللجنة شكرها لرئيس الجمهورية، النائب العام، و وزير الداخلية على جهودهم الحثيثة والمُقدرة لإنجاح عمل اللجنة، كما تؤكد اللجنة تطلعها للمزيد من الإفراجات خلال الفترة القادمة.