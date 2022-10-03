عضو «العفو الرئاسي»: المفرج عنهم يحق لهم المشاركة في الحوار الوطني

هنأ طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، 50 أسرة مصرية بخروج ذويهم من السجون، مشيرا إلى أن هناك قائمة أخرى يجري الإعلان عنها غدا، قائلًا: «من صدر بحقهم إخلاء سبيل يخرجون غدا من السجون دون شروط، والدولة المصرية تفتح صفحة جديدة مع المسجونين».

العوضي: لا مساومة على حرية أي مواطن مصري

وأضاف «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن المفرج عنهم حديثا يثق بآرائهم بكل صراحه: «أنا بتحدي أي حد يقول أنه تم مساومته، لم يحدث أية مساومات للمفرج عنهم مؤخرا، ولا مساومة على حرية أي مواطن مصري».

العوضي: الطلبة الذين فصلوا من مدارسهم سيتم إعادتهم لها

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي: «أكبر دليل على ذلك أن كل المشكلات التي تواجه المفرج عنهم، قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتذليل كافة العقبات حيالها، حتى الطلبة الذين فصلوا من مدارسهم سيتم إعادتهم مرة أخرى إلى مدارسهم».

وأوضح أن اللجنة طلبت من المفرج عنهم حديثا الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم بدون خوف أو قلق يذكر، وشددت على المفرج عنهم بأنه وفي حال كان لدى أيا منهم أراء أو مقترحات بخصوص الحوار الوطني الجاري حاليا، فيحق لهم المشاركة في الحوار الوطني.

واستطرد: «القضايا مش بتخرج منها كل المحبوسين، ولكن بتخرج منها بحسب الدراسات ووجهات نظر الجهات الأمنية، وبيتم الإفراج عن مجموعة وتتبقي مجموعة أخرى، ومع حفظ القضايا فيحق لهم العودة إلى أعمالهم، وشركات البترول متعاونة بشكل قوى لإعادة المفرج عنهم إلى أعمالهم مرة أخرى».

واختتم عضو لجنة العفو الرئاسي حديث، قائلًا: «فيه دفعه سيتم العفو عنها بخصوص الغارمين والغارمات بقائمة كبيرة ستصدر بمناسبة أعياد أكتوبر والمولد النبوي، والمبادرة بتدفع الفلوس لأصحاب الديون».