أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من ترفيق منطقتي الزرقاء والخضراء منتصف أكتوبر القادم، وقال «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى تزويد المنطقة الزرقاء بكل الأجهزة والتجهيزات اللازمة لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ.

أضاف خالد فودة، أن المنطقة الزرقاء تشرف عليها الأمم المتحدة، وهي خاصة باللقاءات بين الوفود وورش العمل التي تخص التغيرات المناخية مؤكدًا أنه يتفقد المشروعات المقرر افتتاحها منتصف هذا الشهر بشكل يومي لحين الانتهاء منها.

قاعات التفاوض

أوضح المحافظ خلال الجولة التفقدية لمدينة شرم الشيخ لمتابعة استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر المناخ «COP 27» نوفمبر المقبل، أن المنطقة الزرقاء تقع بجوار مركز المؤتمرات الدولية على مساحة 10 كلم مربع، تديرها الأمم المتحدة وتجري بها كل الفعاليات الرسمية.

وتابع أن المنطقة الزرقاء جرى تقسيمها إلى أقسام بعضها مخصص قاعات التفاوض والأحداث الجانبية، وقاعات لورش العمل، وأخرى للدول من أجل مناقشة كل القضايا المتعلقة بالمناخ، وكيفية التصدي لظاهرة التأثير الضار على البيئة.

23 سيارة ومعدة

وذكر«فودة»، أن جارى الاستعداد لفعاليات مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ في مطلع نوفمبر القادم، وجرى الانتهاء من تأمين شرم الشيخ مائيًا، وإنشاء محطات مياه محلاة وخطوط جديدة ومحطات صرف بتكلفة بلغت نصف مليار تقريبا.

أضاف أنه التقى المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى خلال زيارته للمحافظة لبحث الاحتياجات المطلوبة لتأمين إمدادات المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، يرافقه اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأكد «رسلان» أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ستوفر كافة أشكال الدعم اللوجيستي لإنجاح المؤتمر وتضع كافة إمكانياتها لإظهار عظمة مصر أمام ضيوفها من شتى أنحاء العالم، ووجه بتوفير 23سيارة ومعدة دعم إضافي للعمل طبقا لخطة الطوارئ الموضوعة خلال المؤتمر.