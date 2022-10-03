«رئيس القابضة للمياه» يتابع استعدادات شرم الشيخ لاستقبال COP27

وصل المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمدينة شرم الشيخ، اليوم لبحث الاحتياجات المطلوبة لتأمين إمدادات المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، استعدادا لقمة المناخ.

رافقه خلال الزيارة اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

استعدادات شركات المياه لاستقبال مؤتمر المناخ

جاء ذلك في إطار استعدادات شركات مياه الشرب والصرف الصحي لاستقبال مؤتمر المناخ cop 27، وقال «رسلان»، إن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تضع كافة إمكاناتها للظهور المشرف الذي يعكس حضارة مصر ونهضتها وتقدمها أمام ضيوفها من شتي أنحاء العالم.

كما التقى المهندس ممدوح رسلان، باللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لاستعراض آخر المستجدات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي في إطار الاستعدادات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ، كما تطرق اللقاء الي توصيل المياه والصرف الصحي للتجمعات التنموية بمدن المحافظة.

توفير 23 سيارة ومعدة كدعم إضافي

وفي السياق ذاته، أصدر رئيس الشركة القابضة للمياه، توجيهاته بتوفير عدد 23 سيارة ومعدة كدعم إضافي للعمل طبقا لخطة الطوارئ الموضوعة خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ، وذلك بخلاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، كما تفقد ومرافقوه موقع امتداد المنطقة الزرقاء بمحيط قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ وكذلك موقع مشاهده الطيور بمنطقة السفاري.