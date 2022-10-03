زيادة رحلات السياحية الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة خلال الشتاء المقبل

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنه بالرغم من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير الماضي، إلا أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى شرم الشيخ والغردقة سترتفع خلال فصل الشتاء المقبل، لافتا إلى أن عدد من شركات السياحة الروسية ستبدأ تسيير رحلات جديدة لمدينة الغردقة بداية من النصف الثاني خلال الشهر الجاري، كما ستبدأ تسيير رحلات إلى مدينة شرم الشيخ خلال النصف الثاني من الشهر المقبل، مشيرا إلى أن تلك الرحلات سيتم نقلها عبر شركات الطيران التركية.

زيادة الرحلات الروسية لشرم الشيخ خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر

وأضاف لـ «الوطن»، أن تلك الرحلات سيتم إضافتها إلى الرحلات التي يتم تسييرها حاليا من روسيا، لافتًا إلى أن شركات السياحة الإيطالية قررت أيضًا زيادة رحلاتها إلى شرم الشيخ بداية من النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، وتابع: «الرحلات الإيطالية لشرم الشيخ سيتراجع عددها خلال الشهر الجاري على أن تعود للارتفاع بداية من منتصف الشهر المقبل».

الحركة السياحية خلال الشتاء

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى الغردقة وشرم الشيخ خلال الشتاء مبشرة جدا حتى الآن، موضحا أن نسب الإشغال خلال الشهر الجاري بفنادق الغردقة ستكون جيدة جدا، فيما ستشهد فنادق شرم الشيخ زيادة في معدلات الإشغال خلال النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل والذي سيشهد استضافة المدينة لمؤتمر تغير المناخ في دورته الـ 27.

وأوضح عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، أن المنشآت الفندقية والسياحية بشرم الشيخ باتت جاهزة لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ ومن المتوقع مشاركة وفود من 154 دولة بعدد 30 ألف مشارك، لافتا إلى أن كل فندق من فنادق المدينة خصص 30% من سعته الفندقية على الأقل لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ.