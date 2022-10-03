القبض على مسجل خطر سرق حقيبة سيدة وألقى مادة كاوية على خفير بالعمرانية

شهدت منطقة العمرانية، واقعة مأساوية حينما أقدم مسجل خطر بالدخول لمكتب الوحدة الصحية بدائرة القسم، وسرقة حقيية إحدى السيدات وإلقاء مادة كاوية على خفير الوحدة، وفر هاربًا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتحرر محضرًا بالواقعة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة، حينما تلبغ اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغًا من قسم شرطة العمرانية، أنه حال مرور ضباط مباحث القسم بشارع ترعة الزمر، دائرة القسم ورد اتصال هاتفي يفيد دخول شخص لمكتب الوحدة الصحية الكائن شارع ترعة الزمر، دائرة القسم، وسرقة حقيبة إحدى السيدات وإلقاء مادة كاوية على خفير الوحدة.

على الفور انتقلت القوات لمكان البلاغ وشاهدوا فرار توكتوك وادعاء الأهالي المتواجدة أن مستقل المركبة هو مرتكب الواقعة المشار إليها.

ضبط المتهم

بتكثيف الإجراءات وملاحقة المتهم وضبطه وبحوزته حقيبة يد بداخلها هاتف محمول، مبلغ مالي 2500 جنيه، سلاح أبيض «مطواة»، بالعودة لمحل البلاغ تم التقابل مع كل من 49 سنة عاملة بمركز الصحة بالعمرانية، مقيمة 15 شارع مكة المكرمة من جسر الكونيسة، دائرة القسم، ونجلها 19 سنة خفير بالمكان ومقيم بذات عنوانها مصاب بحروق بمعصم اليد اليمنى وأسفل الرقبة.

بسؤالهما قررت الأولى أنها حال تواجدها بغرفة الحراسة الخاصة بمحل البلاغ فوجئت بدخول المتهم المضبوط وسرقة الحقيبة المشار إليها، وعند محاولتها الاستغاثة نجلها حاول الإمساك به إلًا أن المتهم، ألقى عليه مادة كاوية من زجاجة كانت في التوكتوك المضبوط.

المتهم مسجل خطر

بفحص المتهم، تبين أنه عاطل يبلغ من العمر 23 عامًا، ومقيم شارع محمد الحكيم من شارع مستشفى الصدر، السابق اتهامه في 17 قضية «سرقة بالإكراه، سلاح أبيض، مشاجرة، سرقة» آخرهم القضية رقم 6746 جنح العمرانية لسنة 2021 سرقة، و بمواجهته أمام اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير المباحث والعميد محمد مختار رئيس القطاع اعترف بارتكابه الواقعة.

كما اعترف المتهم بسرقته للتوكتوك المضبوط عن طريق المغافلة حال تركه بشارع الدكتور دائرة القسم، وأمكن التوصل لمالك التوكتوك 46 سنة ومقيم دائرة القسم باستدعائه أيد أقوال المتهم المضبوط وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني للمتهم والعقوبة التي ينتظرها يقول المحامي أحمد عزت، الخبير القانوني، إن المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

ولفت «عزت» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن حكم الحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.