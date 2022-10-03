القبض على تاجر مخدرات في قنا.. وتحريز أسلحة وحشيش وأفيون بمنزله

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد العناصر الإجرامية الخطرة بقنا مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا، بعد تحديد مكان إقامته، وبحوزته أسلحة آلية ومخدرات، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في بيان لها.

العثور على أسلحة ومخدرات بمنزل المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنه عُثر على «4 بنادق آلية وطبنجة و31 خزينة متنوعة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و110 كيلوجرامات لمخدر الحشيش و500 جرام لمخدر الأفيون وسيارة ربع نقل»، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.