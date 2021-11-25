عاجل.. لص يلقى مصرعه بعد سرقة حقيبة سيدة: وقع من الدور الـ11

لقى شاب مصرعه، بعدما سقط من الطابق الـ11 أثناء محاولته الهروب، بعدما سرق حقيبة من إحدى السيدات، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بسقوط شخص من الـ11

كانت البداية بتلقي العميد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع أكتوبر بلاغا يفيد بسقوط شخص من علو بالحي الـ11، وعقب الانتقال والفحص، توصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى سقوط شاب يبلغ من العمر 23 عامًا من منطقة المحلة بالغربية، كما تبين إصابته بكسور فى أنحاء متفرقة بالجسد.

محاولة هروب

وعقب التقابل مع المبلغين، قرروا أنه لص وسرق وخطف حقيبة إحدى السيدات، التى استغاثت بالأهالي، فلاحقوه ما اضطره للدخول إلى إحدى العقارات محاولًا الهروب بالقفز من السطح، لكنه سقط أرضًا، وجرى نقله إلى المستشفى وتوفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحرش داخل ميكروباص

وفي سياق آخر، شهدت منطقة حلوان التابعة لمحافظة القاهرة، واقعة تحرش جديدة، حينما أقدم تاجر فاكهة على التحرش بفتاة داخل ميكروباص، وجرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة

بداية الواقعة كانت عندما قامت الفتاة الضحية المدعوة «منة جمال»، بنشر 3 مقاطع مصورة توضح واقعة التحرش بها داخل الميكروباص، حيث أوضحت تفاصيل التحرش بها من المتهم ممسكًا بسلاح أبيض فى يديه «مطواة».

كما أنها حررت محضر بالواقعة، وعلى الفور ضبطه رجال الشرطة، وعرضوه على النيابة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.