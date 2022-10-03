بمطواة وموتوسيكل.. تفاصيل سرقة سيارة في المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخصين بالمنوفية؛ لقيامهما بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب «المغافلة» وحيازتهما لأسلحة وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة.

تلقى مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية أنه حال تواجده بدائرة المركز مستقلاً سيارة ملاكي قيادة أحد الأشخاص، وقيامهما بالدلوف من السيارة وتركها في وضعية التشغيل، فوجئا باستقلال شخص مجهول للسيارة وسرقتها وبداخلها حقيبة خاصة بالمبلغ «مستندات خاصة بعمله» وكذا سرقة متعلقات قائد السيارة «هاتف محمول، ومبلغ مالي، حافظة نقود، وأيد السائق المذكور ذلك.

عاطلان وراء الواقعة

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبحوزتهما السيارة الـمُبلغ بسرقتها وبداخلها متعلقات المجنى عليه المستولى عليها، فرد محلى، عدد من الطلقات، سلاح أبيض «مطواة»، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، دراجة نارية «بدون لوحات» ومُبلغ بسرقتها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام الدراجة النارية المضبوطة وحيازتهما للمادة المخدرة بقصد التعاطي والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.