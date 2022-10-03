كيف تتعامل مع شخص مصاب بالحروق؟.. طبيبة بالهلال الأحمر تجيب

قالت الدكتورة رشا المصري، مدربة في الهلال الأحمر المصري، إن ثقافة الإسعافات الأولية لها أهمية كبيرة، ويجب التوعية بها، وهو الدور الذي نقوم به في مختلف ميادين المجتمع، لافتة إلى أن الحقيبة يجب أن تتضمن القفازات الطبية لعدم التعامل مع المصابين باليد المباشرة، منعا لانتقال الأمراض.

أوضحت خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن والمذاع على فضائية «DMC» أنه في حالة عدم توفر حقيبة الإسعافات الأولية تستخدم الأكياس البلاستيكية، بالإضافة للكمامات الطبية، وضمادات وقطع من الشاش والقطن والشرائط اللاصقة والمقص الطبي المناسب لتقطيع الضمادات أو نزع ملابس المصاب للكشف عن مكان الجرح.

استخدام شاش الفازلين الطبي

أشارت إلى أنه في حالات الحروق يجرى التبريد بالماء المباشر وبعدها نحتاج إلى استخدام شاش الفازلين الطبي الذي يتناسب الجلد المحترق، وفي حالة عدم وجوده يمكن استخدام قطع القماش التي تحتوي على البلاستر بنسب كبيرة، موضحة أن التعقيم يجرى من خلال استخدام البيتادين بجميع أنواعه كسائل مطهر ويستخدم مع الشاش وليس القطن أو القطن المحاط بشاش لعدم تداخل أنسجة القطن مع الجلد المحترق.

حقيبة الإسعافات الأولية

أضافت أن حقيبة الإسعافات الأولية يجب أن تتضمن الكحول الطبي للاستخدام الشخصي بعد الانتهاء من التعامل مع المصاب، بالإضافة لوجود ترمومتر لقياس درجات الحرارة وخاصة في المنازل للتعامل مع الأطفال في حالات الطوارئ المتأخرة ليلا، مؤكدة أن حقيبة الإسعافات الأولية لا غنى عنها في المنازل والسيارات والأماكن العامة.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول برنامج السفيرة عزيزة كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، الاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.