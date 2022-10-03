دعاء قبل المذاكرة.. عضو بـ«الأعلى للشئون الإسلامية» يوضح فضله وطريقته

مع بدء العام الدراسي الجديد 2022- 2023، يخوض الطلاب في مختلف المراحل مذاكرة المواد التعليمية التي يدرسونها، وفي هذا الإطار يستعرض التقرير التالي دعاء قبل المذاكرة مع تسليط الضوء على أهميته وطريقة أدائه وهو ما يوضحه الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

دعاء قبل المذاكرة

وبخصوص دعاء قبل المذاكرة أوضح الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن فلسفة الدعاء بشكل عام ربط الطلبة والنشء بالله سبحانه وتعالى والتأكيد على أن هذا العلم من عند الله، وبالتالي فيستحب الدعاء في مستهل المذاكرة وتحصيل العلم، مشيرا إلى أنه يمكن ترديد أي دعاء يأتي على بال وخاطر الطالب بالخير.

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعدد من آيات الذكر الحكيم التي تؤكد على أهمية العلم وأنه نور من عند الله ومنها قوله تعالى: «وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا» وقوله تعالى «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ»، وغيرها من الآيات التي تحض على طلب العلم مشيرا إلى أن دعاء قبل المذاكرة يأتي في اطار ربط الطالب بفكرة أن العلم من عند الله ومن ثم طلب التوفيق منه تعالى.

البسلمة وحمد الله والاستغفار قبل دعاء قبل المذاكرة

وواصل الدكتور عبدالغني هندي حديثه عن أهمية دعاء قبل المذاكرة والدعاء عموما قائلا إن: النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين فهو أبتر، معناه إن سيدنا النبي ربط لنا ان الطالب يستفتح بالذي هو خير وهو ذكر الله والدعاء.

وتابع أيضا: ما هو الدعاء هو الصلة بين العبد وربه، فالمخاطبة التي تحدث بين العبد وبين الله تربي في الإنسان التواضع ورقة والقلب لأن رقة القلب شرط من شروط طالب العلم فالإمام الشافعي قال «شكوت الى وكيع سوء حفظي فأرشدني الى ترك المعايي وقال إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي»، فهذا العلم نور من الله.

وبسؤاله عن أفضل دعاء قبل المذاكرة رد قائلا: لا تضيق على الناس واسعا لابد أن نربي أبنائنا أن هذا الدعاء مخ العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم اجعل صمتي ذكرا وقولي ذكرا، كما يعد الاستغفار من الدعاء أيضا فقال تعالى «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا (12)».

وأكد الدكتور عبدالغني هندي، أن الطالب يمكنه أن يدعوا بما يفتح الله به عليه بخصوص دعاء قبل المذاكرة، موضحا أن هناك أدعية على سبيل المثال لا الحصر مثل:

«اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين».

«اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل».

«اللهم اني استودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده لي عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

صيغة دعاء قبل المذاكرة

ويستحب للطالب أن يبدأ المذاكرة بالبسملة وحمد الله ثم يردد ما يشاء في دعاء قبل المذاكرة وما يفتح الله به عليه، ومنها على سبيل المثال: اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك، ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، باسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ اني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعني بضالتي، أو رد علي ضالتي.