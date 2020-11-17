لتقصيره في عمله.. إحالة مسؤول إشغالات حي العجمي للتحقيق

أمر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بإيقاف الموظف المسؤول عن الإشغالات بحي العجمي، غرب الإسكندرية، وإحالته للتحقيق، لتقصيره في مهام عمله.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ بحي العجمي، لمتابعة مستوى الخدمات وأعمال رفع كفاءة الطرق، التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، حيث وجه المحافظ السيد موسى، رئيس الحي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المقصرين عن العمل.

وشهد المحافظ، خلال جولته، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات داخل منطقة "البيطاش"، في نطاق حي العجمي، حيث تلاحظ وجود العديد من المخالفات.

وبدأت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أعمال تمهيد ورصيف طريق "أم زغيو"، في حي العجمي، استجابة لشكاوى المواطنين بعد غرقه بمياه الأمطار.

وقال محافظ الإسكندرية، خلال تفقده أعمال الرصف، إن طريق "أم زغيو"، البالغ طوله 8 كيلومترات، وبعرض 65 متراً، يُعد من الطرق الحيوية في غرب المحافظة، مشيراً إلى أنه يجري التنسيق مع شركات المرافق، لرصف الطريق بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 400 مليون جنيه، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.

وواصل المحافظ جولته بحي العجمي بتفقد وحدة التحفظ الجديدة على المركبات والسيارات "الحضانة" بمنطقة "أم زغيو"، فيما وجه بوضع مخطط واضح لنظام العمل داخل الوحدة، لضمان سلامة ممتلكات المواطنين.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملاتها لمنع سير المركبات المخالفة علي محور "المحمودية"، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، بقيادة اللواء محمد سحلول، مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة، مدير المكتب الفنى الهندسى، بالتحفظ على عدد 291 مركبة مخالفة.

وعقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعا عاجلا، مساء أمس، برؤساء الأحياء، لمناقشة أهم المشكلات التي تؤرق الشارع السكندري، وعلى رأسها مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وكذا مشكلات القمامة والأمطار وتقنين الأراضي، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظ.