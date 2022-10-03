مقرر بـ«الحوار الوطني»: نستهدف مشاركة الجميع لبناء الجمهورية الجديدة

قال إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني يستهدف مشاركة الجميع في التأسيس لبناء الجمهورية الجديدة، وبالتالي فإنه فرصة كبيرة للأحزاب السياسية لكي تشارك وتدلي برؤيتها.

وأضاف الطماوي، خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، على قناة DMC، من تقديم الإعلامية إنجي القاضي: «مصر لديها 109 أحزاب، استطاع حوالي 15 أو 16 منهم الوصول إلى البرلمان بغرفتيه، ولكن عددا من الأحزاب لم تستطع ذلك، وبالتالي يجب سماع آرائهم، لأن الرئيس السيسي يرى أن الجميع يمكنهم المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة».

وتابع مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: «كل حزب له أيدولوجيا تحكم برامجه وأفكاره، وبالتالي تأتي الحلول التي يطرحها في المسائل كافة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية».

الأحزاب السياسية سارعت بالتقدم بأطروحات في كل المحاور

وأشار، إلى أن الأحزاب السياسية سارعت بالتقدم بأطروحات كاملة في المحاور كافة، بناءً على الرؤى الخاصة بها، ومن هنا كانت وجود لجنة للأحزاب السياسية، موجهًا الشكر للقائمين على الحوار الوطني، وهناك تفاعل شديد للقائمين من قبل مجلس الأمناء وتشكيل المحاور المختلفة واللجان.

وأردف: «الحوار الوطني يتضمن الرأي والرأي الآخر، لا إقصاء لرأي ولا خطوط حمراء إلا عدم المساس بالدستور وعدم مشاركة من استخدم السلاح ضد المصريين».

مشاركة كل الطيف المجتمعي في الحوار الوطني

وأكد: «جميع القيادات المسؤولة داخل الحوار الوطني أكدت حرص المسؤولين على مشاركة كل الطيف المجتمعي وليس فقط الأحزاب السياسية، كما أنشئت لجنة للنقابات والعمل الأهلي ولجنة أخرى للسياحة، حيث نحرص على أن نستمع للجميع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لنصل إلى مساحات مشتركة يمكننا البناء عليها فيما هو قادم».