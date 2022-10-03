لائحة جلسات الحوار الوطني: تبدأ بالسلام الوطني.. وتمثيل متوازن للمعارضين والمؤيدين

تستعد إدارة الحوار الوطني لاستئناف الجلسات الأسبوع المقبل، بعد عقد 8 جلسات تحضيرية خلال الفترة الماضية، وأعلن مجلس أمناء الحوار، عن اللائحة الخاصة بآلية سير الإجراءات الخاصة خلال جلسات اللجان الفرعية بالحوار، فيما يتعلق بتحديد المهام والاختصاصات التي تولى مسؤوليتها كلا من المقرر العام ومساعده، ومقرري اللجان الفرعية ومساعديهم، بالإضافة إلى مجلس الأمناء والأمانة الفنية، كما كشف المجلس عن الترتيب الزمني لإجراءات الجلسات وإدارتها، وصياغة المخرجات.

إدارة جلسات الحوار الوطني

فيما يخص مرحلة إجراء وإدارة جلسات الحوار الوطني، يتولى مقرر كل لجنة فرعية إدارة جلساته يعاونه في ذلك المقرر المساعد بمراعاة اختصاص اللجنة، وفي ضوء جدول أعمالها المعتمد من مجل الأمناء، ويحافظ مقرر الجلسة على النظام داخلها، ويراعي مطابقة أعمالها لأحكام هذه اللائحة وقررات مجلس الأمناء، ويحل المقرر المساعد محل المقرر في أحوال غيابه، بحسب ما نصت عليه المادة 13 من من لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني.

السلام الوطني

ونصت المادة 18 على أن تبدأ الجلسات الأولى للحوار بالسلام الوطني، ثم بكلمة من المقرر العام للمحور أو المقرر المساعد بحسب الأحوال، ثم يحدد مقرر الجلسة الهدف من الجلسة وتذكير الحاضرين بمحددات وضوابط الحوار واستعراض جدول أعمال الجلسة وخط سيرها.

تمثيل متوازن بين المعارضين والمؤيدين

و يحضر داخل كل لجنة عدد مناسب من المشاركين في حدود ثلاثين مشاركاً، بحسب نص اللائحة، التي نصت على أن "يراعى أن تكون الآراء المعارضة ممثلة بالتمثيل المتوازن مع الآراء المؤيدة والخبراء وممثلي أصحاب المصلحة، كما تضمنت المادة 18 من اللائحة أن يراعى استمرار المشاركين في أعمال اللجنة إلى حين انتهاء القضايا والمسائل التي اشتركوا في مناقشتها ورفع مخرجتها إلى المحور العام".