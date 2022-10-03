نائب محافظ القاهرة تتابع استعدادات زيارة وفد «مساعدي الكونجرس» للأسمرات

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، الاستعدادات اللازمة لزيارة وفد مساعدي أعضاء الكونجرس لمدينة الأسمرات بمراحلها الثلاثة، للوقوف على خط سير الزيارة، بهدف إلقاء الضوء على جهود الدولة وأهم الإنجازات التي تمت في مجال تطوير العشوائيات وتوفير «حياة كريمة» لقاطنيها.

وقامت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بوضع اللمسات النهائية لاستقبال وفد الكونجرس والاطمئنان على خط سير الجولة، في إطار الحرص الدائم على أن تكون الزيارة في أبهى صورها انعكاسا لواقع الحال بمدينة الأسمرات وما بها من خدمات باعتبارها مدينة متكاملة الخدمات، حيث تفقدت المدينة الشبابية الرياضية لتكون المحطة الأولى لاستقبال الوفد.

إنجازات على أرض الأسمرات

وجرى تجهيز عرضا تقديميا عن أهم الإنجازات التي تمت على أرض مدينة الأسمرات باعتبارها سكن بديل للعشوائيات والمناطق الخطرة، كما تضمنت الجولة زيارة مبنى الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال إلقاء الضوء على أهم الخدمات التي يقدمها لأهل الأسمرات، ومنها مركز تدريب الكمبيوتر والمسرح وغرف للإعاشة والدعم النفسي للمرأة ومركزاً لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يشمل وحدات للتخاطب والعلاج الطبيعي والعلاج الحسي ومركزا للتوجيه والاستشارات الأسرية، ومركز إعداد الأسر المنتجة، وعدة ورش للتدريب المهني، ومعرضًا للمنتجات اليدوية.

وحدات الأسمرات مفروشة بالكامل

كما شملت الجولة زيارة تفقدية لأحد النماذج السكنية بمدينة الأسمرات للتعرف عن قرب على الوحدات السكنية التي وفرتها الدولة لأهالي المدينة، والتي تتكون من غرفتين وصالة وتسلم للأهالي جاهزة ومفروشة بالكامل، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية، واختتمت الزيارة بجولة تفقدية لملاعب مركز شباب الأسمرات وسط تواجد مكثف من أبناء الحي من النشء والشباب المشاركين في ألعاب كرة القدم والكونغوفو والكاراتيه.

التركيز على النشاط الرياضي بالأسمرات

وأشادت نائب المحافظ بتنوع الأنشطة الرياضية المقدمة، والإقبال الكبير على المشاركة بها في إطار تقديم كافة الخدمات الشبابية والرياضية والمساهمة في تنشئتهم بصورة سليمة فكرياً وصحياً وبدنياً من خلال ممارسة الرياضة، ومن خلال عرض نماذج الأبطال الذين حصلوا على العديد من الميداليات في المحافل الدولية وبطولات العالم، ومنها البطلة إسراء سليمان بنت الأسمرات، لاعبة المنتخب القومي المصري للكيك بوكسينج.

تعد مدينة الأسمرات واحدة من أهم المشروعات الكبرى التي أقامتها الدولة المصرية بديل للعشوائيات والمناطق غير الآمنة والخطرة بالعاصمة في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات التنموية الضخمة التي تستهدف تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين المصريين وتوفير حياة كريمة لهم.