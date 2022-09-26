رئيس حي الأسمرات: لدينا أكبر مخبز بلدي ينتج مليون رغيف يوميا

قال المهندس عبدالله شنيشن، رئيس حي الأسمرات، إن الحي يتكون من 3 مراحل، المرحلة الأولى تضمن 5944 وحدة، وتتكون من 2 مركز طبي و2 وحدة إسعاف ومكتب صحة.

المرحلة الثانية تضم 4680 وحدة

وأضاف «شنيشن»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المرحلة الثانية تضم 4680 وحدة وتتكون من 2 منفذ «أمان» و2 منفذ لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويوجد في المرحلتين 350 محلا، جرى بيعهم بالكامل لأهالي الأسمرات.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تضم 7298 وحدة، بحيث تتكون العمارة الواحدة من أرضي و9 أدوار، وبها مصعدان، و4 طرمبات لرفع المياه، ومبنى للكنيسة ومسجدان، و4 مراكز طبية ونقطة شرطة بوحدة بحث منفصلة عن المقطم، كما يوجد أكبر مخبز بلدي بمليون رغيف يوميا ويغطي حي الأسمرات كليا وجزء من المقطم.

وتابع: «الناس أبهرتنا بالأنشطة الذين نجحوا فيها ووصلوا بها للعالمية، كما أن أبناءنا دائما يحصلون على أفضل الميداليات الذهبية في أي مسابقات، والملاعب في الحي مفتوحة طوال الـ 24 ساعة بدون أجر».

شركة أمن في روضة السيدة

من جانبه قال محمد عيد، رئيس جهاز روضة السيدة، إن محافظ القاهرة وجه بتخصيص شركة أمن للحفاظ على مشروع روضة السيدة وأهالي المنطقة، بمساعدة قسم السيدة زينب. أن كل الخدمات تتوفر من ناحية الأمن والصيانة والنظافة طوال الـ 24 ساعة.

وأضاف «عيد»، خلال لقاء بنفس البرنامج، أن جميع الوحدات في مشروع روضة السيدة جرى تسكينها البالغ عددها 816 أسرة، بواقع 16 عمارة.