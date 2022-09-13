«عشش البكري» في القليوبية تستعد لمنافسة الأسمرات بأول منتجع سكني للغلابة

«مدارس ومناطق سكنية ومشروعات خيرية» حلم تحول إلى حقيقة فى قرى محافظة القليوبية بالجمهورية الجديدة، من خلال التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدنى لتطوير العشوائيات وإنقاذ المواطنين من خطر المناطق غير الآمنة فى عدة مناطق، أبرزها الخصوص وشبرا وقليوب ليتحول الحلم إلى حقيقة بانتهاء معاناة 11 منطقة عشوائية أسفل خطوط الضغط العالى بتكلفة 750 مليون جنيه وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء وصندوق تطوير المناطق العشوائية.

انطلق مشروع «أهالينا» لتطوير منطقة عشش البكرى، حيث يجرى العمل فيه على قدم وساق بشبرا الخيمة لإقامة العمارات السكنية لقاطنى العشش وتحويلها لمنتجع سكنى للغلابة على غرار الأسمرات، حيث يتم توطين السكان مع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة وتحسين المرافق والخدمات اللازمة.

وشهدت محافظة القليوبية 6 مشروعات لتطوير العشوائيات وتوريد معدات إدارة المخلفات الصلبة بشبرا الخيمة والخصوص وقليوب، وأعمال رصف شوارع وتغطية وتجميل قناة الرى بقليوب وأعمال إنشاء وتجهيز مدرسة جديدة بالخصوص، إضافة إلى 13 مشروعاً لتحسين التعليم كمحرك لعملية التطوير، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة والخدمات الصحية بالمحافظة، وتدريب وخلق فرص العمل للمرأة بالمحافظة وتحسين الخدمات العامة وتدريب وخلق فرص العمل الشباب.

وأُنشئت 5 عمارات ببهتيم وتسكين 90 أسرة من سكان الخيام ودار الضيافة بشبرا الخيمة بها فى إطار خطة تسكين كافة الأسر الباحثة عن مأوى، الذين عانوا فى السابق من عدم وجود سكن لهم من أجل رفع المعاناة عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية وتطوير 3 مناطق عشوائية بالمحافظة، هي منطقة «عبدالمنعم رياض» بشبرا الخيمة، و«عزبة علام» بالخصوص، و«بحري السكة الحديد» بقليوب للارتقاء بالبنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليم والبيئة والنظافة بالتعاون مع الإدارات المحلية بمنحة تقدر بحوالى 8 ملايين جنيه.

وقال مصطفى عبدالعزيز، من أهالى شبرا، إن أسلاك الضغط العالى تحولت إلى بؤر خطرة بسبب البناء أسفلها، مضيفاً: «مبادرة الرئيس جاءت طوق نجاة للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، لأكثر من 10 آلاف أسرة بـ11 منطقة بحى شرق شبرا الخيمة».

مشروع «سترة» بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير» لتطوير حياة 36 أسرة فى عزب وقرى القناطر الخيرية وقليوب، وقد حول المشروع حياة المستفيدين من بيوت آيلة للسقوط وغير آدمية إلى بيوت مطورة بعد أن كانت خرابات لا تليق بالحياة الآدمية لسكان هذه المناطق.