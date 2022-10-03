العلاقات الثقافية بين مصر وألمانيا.. عقود من التعاون المشترك

تتمتع العلاقات المصرية الألمانية بطابع خاص ممتد منذ عقود، فلا تتأثر هذه العلاقات بالمتغيرات الدولية الجارية في العالم، بل تتجذر مع مرور السنوات، بتعاون مشترك ومثمر في كل المجالات، وعلى رأسها التعاون في المجالات الثقافية والفنية والتعليمية؛ حيث لألمانيا باع طويل في هذا الجانب وثقة متبادلة بين مصر وألمانيا لنقل هذه الإمكانيات للمحروسة.

مشروعات ثقافية ألمانية في مصر

لألمانيا عدد من المشروعات العاملة في مصر منذ سنوات عديدة يأتي في مقدمتها معهد جوته بفرعيه في القاهرة والإسكندرية، وكذلك الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج، والمعهد الألماني للآثار وهيئة التبادل التربوي، وذلك حسب الموقع الرسمي للسفارة الألمانية بالقاهرة.

7 مدارس ألمانية بالقاهرة والإسكندرية والغردقة لنقل المناهج التعليمية الألمانية وطريقة التدريس الأوروبية إلى مصر، إضافة إلى المدارس الـ26 التي تقدم اختبار FIT في اللغة الألمانية، وتمنح دبلومة اللغة الألمانية DSD وهي مدارس يتم رعايتها من جانب معهد جوته والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج.

معهد جوته وتعلم اللغة الألمانية

يقدم معهد جوته عروضا ثقافية وتعليمية متنوعة تفتح أبوابا للتواصل اللغوي وتفسح المجال للإبداع، كما تنفذ عدد من المشروعات الثقافية بأعمال ثقافية بباقي المحافظات ولا يقتصر نشاطهم على القاهرة فقط، من خلال تنظيم مشروعات ثقافية مع الجمعيات المحلية.

بلغ عدد المدارس الألمانية بمصر سبع مدارس ورياض الأطفال الملحقة، وهي مكون أساسي معتبر وله تاريخ طويل في التعليم المصري.

كما تلقى عدد كبير من الباحثين المصريين المتميزين تعليمهم في هذه المدارس، وهذا ما يقوي العلاقات بين مصر وألمانيا، وإلى جانب هذه المدارس يوجد في مصر 33 مدرسة له شراكة مع ألمانيا.

ألمانيا والآثار المصرية

تشارك ألمانيا في استكشاف وحماية الآثار المصرية كما أن معهد الألماني للآثار وعدد من الجامعات الألمانية يتعاونون مع الحكومة المصرية في مجال الاستكشافات الأثرية في أسوان ودهشور والقاهرة، وكذلك ترميم عدد من الآثار منها ترميم القناع الذهبي للملك تون عنخ آمون.

ألمانيا والتعليم الجامعي

العديد من المؤسسات البحثية والجامعات الألمانية لها مكاتب تمثيل في القاهرة، ومنها «المعهد الألماني للأبحاث الشرقية وجامعة برلين التقنية وجامعة ميونخ التقنية وجامعة برلين الحرة وجامعة فيليبس بماربورج»، وكذلك يوجد فرع لجامعة برلين التقنية في الجونة بالبحر الأحمر، والجامعة الألمانية بالقاهرة، كما يجري العمل على إنشاء الجامعة الدولية الألمانية، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للدراسة في مجال التعليم العالي الألماني في مجال العلوم التطبيقية في مصر.