«رجال أعمال الإسكندرية» تستقبل رئيس القسم الاقتصادي بسفارة ألمانيا في مصر

استقبل مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو، أليكسيس بيلو رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الألمانية، لبحث سبل توطيد العلاقات التجارية واستعراض فرص الاستثمار الممكنة بين البلدين في القطاعات الصناعية والاستثمارية المختلفة، كما تناول اللقاء عرض وحدات العمل بالجمعية على مستوي الجمهورية.

المشاركة في فعاليات حوار بيترسبرج للمناخ

من جانبه قال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن العلاقات المصرية الألمانية في مجالات الاستثمار والصناعة اتخذت منحى جيد خلال السنوات الماضية، والتي ظهرت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين لمدة يومين، وذلك بناءً على دعوة المستشار الألماني «أولاف شولتز»، للمشاركة في فعاليات حوار بيترسبرج للمناخ، يوم 18 يوليو الماضي، وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

تسهيل كافة المعوقات أمام المستثمرين

وكشف هنو، أن لقاء مجلس إدارة الجمعية يستهدف تعزيز العلاقات بين مجتمع الأعمال بين البلدين والذي يخدم السياسة العامة للبلدين والمستثمرين فيها، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق إلى تسهيل كافة المعوقات بين المستثمرين بين البلدين وخصوصاً مجتمع الأعمال السكندري، حيث تبحث رجال أعمال الإسكندرية دائما دعم علاقاتها مع كافة ممثلي السفارات الأجنبية بمصر، وذلك لدعم العلاقات بينها وبين مجتمع الأعمال بالإسكندرية.

جدير بالذكر، أن لقاء المسئول الاقتصادي لسفارة ألمانيا بمصر شارك فيه هيثم القيار الأمين العام، للجمعية، ومحمد حفني رئيس لجنة التجارة الداخلية، والمهندس أشرف نصيررئيس لجنة الطاقة، والمهندس محمد حسن رئيس لجنة النقل والمواصلات، والمهندس هاني يسري بهجت- رئيس لجنة الإسكان، وريهام عادل نائب رئيس لجنة ريادة الأعمال، ووليد بدر نائب رئيس لجنة الإسكان، وخالد جاسر نائب رئيس لجنة الطاقة، وأدهم قريطم المدير التنفيذي للجمعية، ومروة أبو هيف رئيس قسم العلاقات الخارجية، وهدير ممدوح منسق قسم العلاقات الخارجية.