أمين عام الأمم المتحدة: العالم يصارع التغيرات المناخية من أجل الحياة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن العالم حاليا يصارع التغيرات المناخية الحادث في مختلف الدول من أجل الحياة، بحسب «سكاي نيوز».

قمة مناخ مرتقبة في مصر الشهر المقبل

وتستعد جمهورية مصر العربية لاستضافة قمة المناخ خلال نوفمبر المقبل تحت عنوان كوب 27 والتي يحضرها قادة العالم.

مبادرة 100 مليون شجرة

وأطلقت مصر مؤخرا مبادرة 100 مليون شجرة من أجل العمل على زيادة المساحات الخضراء في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

استعدادات شرم الشيخ

واستضافت مدينة شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء قبل أيام قليلة مؤتمر التأمين والذى دعا فيه رئيس الاتحاد المصري للتأمين، علاء الزهيري إلى إطلاق وثائق تأمينية لعلاج الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية.