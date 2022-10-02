خبير شئون بيئة: إعصار إيان الأمريكي المدمر يؤكد أهمية قمة المناخ

جاء إعصار إيان الأمريكي المدمر بسبب التغيرات المناخية، وأثيرت تساؤلات حول أهمية وحجم التحديات، التي ستناقشها الدول في قمة المناخ «Cop 27» بشرم الشيخ، الأمر الذي يوضحه الدكتور علاء النهري، الخبير في الشئون البيئة، قائلا: إن «مؤتمر شرم الشيخ سينجح، بسبب أن الدول الأوروبية ستذهب بأجندة مختلفة، لأنها انكوت بنار التغيرات المناخية، كما أن القيادة السياسية في مصر، تتمتع بعلاقات قوية مع العالم، لذلك ستكون لها قوة سياسية في الإقناع وستقرب وجهات النظر».

كيف يتكون الإعصار

أضاف النهري في تصريحات لـ«الوطن»، أن إعصار إيان أثر بشكل كبير علي أمريكا، ويأتي ذلك نتيجة التغيرات المناخية، ويتكون الإعصار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة سطح المحيط مجازا إلى أكثر من 26 درجة مئوية، حيث أن المحيط يمتص جزء من الحرارة الموجودة علي سطح الأرض.

وتابع النهري، أن امتصاص المحيط جزء من الحرارة وارتفاعها عن 26 درجة مئوية، يؤدي إلى تكون بؤرة الإعصار، وتبدأ بأنها تعلو فوق طبقات الجو العليا وتأخذ معها جزء من المياه، ومجرد تحركها ومقابلة السواحل ومناطق ذات درجات حرارة منخفضة تبدأ النزول علي شكل سيول، وتكون سرعة الرياح عالية جدا حيث تتعدي 270 متر في الثانية، وازدادت وتيرتها في الـ10 سنين الماضية وخاصة السنتين الماضيين نتيجة زيادة درجة حرارة الأرض

تشكيل الصوبة الزجاجية بسبب زيادة ثاني أكسيد الكربون في الكرة الأرضية

وقال إن زيادة ثاني أكسيد الكربون في الكرة الأرضية، أصبح يشكل الصوبة الزجاجية، وأوضح ذلك بمثال، «عند جلوسك داخل سيارة مغلق زجاجها ومعرضة إلي الشمس مباشرة ستجد الحرارة عالية»، وبالتالي درجات الحرارة التي تسقط علي سطح الأرض ينبعث منها ليلا اشاعه تحت الحمراء الحرارية.

وذكر الخبير في الشئون البيئة، أن الاشعة تحت الحمراء كانت قبل تأثير التغيرات المناخية تتحرك إلى الغلاف الخارجي للأرض، ثم تنتقل خارج الغلاف الجوي بشكل عام، وبالتالي لم نشعر بتأثير الحرارة أو التغيرات المناخية في ذلك الوقت.

ارتفاع نسبة الغازات إلى 412 جزء في المليون

وأوضح النهري، أن الغازات القديمة كانت متوفرة بكمية قليله حيث أنها كانت 112 جزء في المليون، لكن في الوقت الحالي أصبحت 412 جزء في المليون، مما أصبحت درجة الحرارة محتجزة في الجو ولا تخرج خارج الكرة الأرضية.

وأشار إلى أنه كان هناك توازن طبيعي، حيث يتم الحفاظ بجزء يمتص وجزء يخرج خارج الكوكب، لكن الإنسان في الوقت الحالي، أخل بهذا التوازن بسبب الوقود الاحفوري مثل الفحم والبترول، وبعض الأنشطة الزراعية والقمامة الموجود في مناطق كثيرة خاصة في العالم الثالث، حيث أنها تتعفن ويخرج منها غاز الميسان الذي يؤثر بنحو 25% من الغازات الدفئة.

بالحفاظ علي الأرض يجب أن نصل إلى 0 كربون بحلول عام 2050

وشدد الخبير في الشئون البيئة، على أن الحفاظ على الأرض يجب أن نصل إلى 0 كربون بحلول عام 2050، وتعهدت دول العالم بذلك، لكن ذلك تعهدات وليست التزامات، ما تعد مشكلة كبيرة، حيث أن أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية، لجأت لاستخدام الفحم وفتح مناجم فحم مرة أخرى.

وأضاف النهري، أنه يوجد أيضا حرائق كثيرة في دول أوروبا وأمريكا وإفريقيا، بسبب زيادة درجات الحرارة، وتعد ذلك مشكلة كبيرة، إذ نشير إلى احتراق الغابات، وتعد الغابات رئة العالم، فاحترق رئة العالم، يؤثر على عملية تبادل غازي ثاني أكسيد الكربون والأكسجين المتكونين.

العالم كله تأثر بالتغيرات المناخية

ونوه الخبير في الشئون البيئة، بأن العالم كله تأثر بسبب التغيرات المناخية، حتى مصر تأثرت، إذ وجد ارتفاع منسوب سطح البحر، وأغرقت بعد مناطق في رأس رشيد وعلى ساحل الدلتا، كما يوجد جفاف أنهار في بعض الدول، وخاصة الصين وأمريكا لم تظهر منذ 5000 ألف سنة، وستحضر دول أوروبا مؤتمر «كوب 27» في شرم الشيخ، لتغير من سياستها.