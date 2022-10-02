«قمة المناخ» والحفاظ على البيئة في طابور الصباح بمدارس جنوب سيناء

قال العميد هاني رضا رئيس مدينة طور سيناء، إن محافظة جنوب سيناء تستعد لاستضافة قمة المناخ بشرم الشيخ الشهر القادم، وقال إن هذا الحدث العالمي شرفت به مصر ومدينة شرم الشيخ، وقال إن هذا الشهر ذكري انتصارات اكتوبر المجيدة.

جاء ذلك خلال زيارته إلى مدرسة جمال عبدالناصر للبنات بحضور أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، والسيد حبيب مدير المدرسة؛ لتفقد طابور الصباح بمدرسة جمال عبدالناصر للبنات، ومتابعة العملية التعليمية بالمدارس تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

الحفاظ على البيئة

طالب رئيس مدينة طور سيناء الطالبات في كلمه ألقاها بالطابور المدرسي للعام الدراسي الجديد بضرورة المحافظة علي البيئة وعدم القاء المخلفات في الشارع؛ للحفاظ علي البيئة خاصة أن مدينة الطور سوف تكون مدينة خضراء مثل شرم الشيخ.

من جانبه رحب احمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية بالطالبات مع بداية العام الدراسي وطالبهم ببذل المزيد من المجهود والنشاط والتفوق، إضافة إلى الاهتمام بنظافة المبنى والحفاظ عليه.

انتظام الدراسة

انتظمت الدراسة في مدارس محافظة جنوب سيناء بإجمالي 310 مدارس تشمل المراحل التعليمية كافة، بإجمالي 45600 طالب وطالبة بالمراحل التعليمية المختلفة «رياض أطفال وابتدائي، وإعدادي وثانوي عام، وثانوي فني».

وذكر بيان نشرته الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم جاء فيه أنه جرى تسليم الكتب الدراسية للمدارس بنسبة 97% للمراحل الدراسية المختلفة، وتسليم الزي العسكري للمدارس العسكرية.

وطالب من وكيل الوزارة في البيان ضرورة وتوفير السبل كافة التي تجذب الطالب للمدرسة، مضيفا أن عودة الطلاب للمدرسة في العام الدراسي الجديد هدف استراتيجي للدولة والوزارة بما لها من دور اجتماعي هام في بناء شخصية الطالب وفقًا لرؤية مصر 2030.