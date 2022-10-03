5304 وحدة ضمن الإسكان الاجتماعي ببنى سويف الجديدة

قال تامر جبر، نائب رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، إن المدينة أنشئت بقرار وزاري عام 1986 على مساحة 5 آلاف فدان وهي من مدن الجيل الثاني، ووصلت مساحة المدينة في 2016 بعد قرار جمهوري إلى 25 ألف فدان، إضافة إلى 5 آلاف فدان غابة شجرية محيطة بالمدينة، وأن المساحات المضافة للمدينة نتج عنها 8 أحياء سكنية وتجارية وصناعية جديدة.

قطع أراضي مخصصة للإسكان الاجتماعي

وأوضح «جبر» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن مدينة بنى سويف الجديدة تتضمن 9 آلاف قطعة أرض سكنية يجرى إدخال المرافق كاملة لها، وهناك قطع أراضي مخصصة للإسكان الاجتماعي لفئة متوسطي الدخل مساحتها 276 مترًا ويحق للمواطن بناء 3 أدوار، وشريحة أعلى مساحتها 450 مترًا، والأعلى تميزًا شريحة بمساحات أكبر في مناطق متميزة.

5304 وحدات سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي

وأشار تامر جبر، إلى أن قطاع الإسكان تضمن 5304 وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي، تم تسليم نسبة كبيرة منها للمواطنين، وبدأت منذ عام 2014، ويجرى حاليًا إنشاء 144 وحدة سكنية ضمن سكن لكل المصريين بإجمالي استثمارات 73 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي مرافق الأحياء الجديدة تصل تكلفتها نحو مليار جنيه، وتتضمن المدينة محطة معالجة ومياه شرب تنتج 104 ألف متر مكعب يوميا والاستهلاك يصل إلى 50 ألف متر مكعب.

مدينة متكاملة على أرض مصرية

وأكد نائب رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، أن المدينة مقسمة إلى 10 آلاف فدان سكني، و6.5 ألف فدان صناعي، و8.5 ألف فدان تجاري وخدمي، وتتضمن المناطق الصناعية 4 قطاعات وتم بيع جزء كبير لها بعد إدخال المرافق وتتضمن الصناعات الخفيفة والمتوسطة وورش الشباب، لافتا إلى أن المدينة تقع على بعد 120 كم من العاصمة الإدارية الجديدة بما يضمن فرص عمل لأبناء المدينة في كل المجالات.